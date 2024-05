Cantù-Udine - sfida che promette scintille

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 18 maggio 2024) Si parte domani, alle ore 20.30, e probabilmentesarà la serie più appassionante di queste semifinali playoff di A2. Due corazzate, due piazze colme di storia, due gruppi con giocatori italiani di Serie A. Per l’ex Treviglio Adriano Vertemati ci sono Mirza Alibegovic, Raphael Gaspardo, Matteo Da Ros, Diego Monaldi, Quirino De Laurentiis. Per la Pallacanestrodi Devis Cagnardi (nella foto) gente come Filippo Baldi Rossi, Lorenzo Bucarelli, Christian Burns e Riccardo Moraschini. Siamo al meglio, o quasi, dietro i Trapani Shark di Stefano Gentile e Amar Alibegovic. Ecco perchè in palio c’è molto, moltissimo, forse un pezzo di Serie A. Dall’altra parte c’è Forlì, che ha dominato nel girone rosso ma ha perso un americano senza poterlo sostituire, e Trieste, nobile decaduta che ha stupito tutti eliminando Torino. Una ...