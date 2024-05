Fulgini | Eccitante sfidare i Portuali Ancona

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 18 maggio 2024) Oggi è la giornata degli spareggi. Promozione, si gioca oggi la gara delle semifinali playoff (girone A) tra.Calcio- Sant’Orso (ore 16 allo Stadio Del Conero di. Arbitro Pasqualini di Macerata ). "Si affrontano – dice l’allenatore del S.Orso Pierangelo– due squadre che per tutto l’arco del campionato sono state sempre nelle primissime posizioni, quindi sarà una partita difficile per entrambe. I nostri avversari hanno il vantaggio di giocare in casa e di avere a disposizione due risultati sui tre, per noi è un evento bello ede che da valore a tutto il nostro percorso fatto in questa stagione". La finalissima contro la vincente della semifinale del girone B è in programma il 26 maggio in campo neutro. re 16 allo Stadio Del Conero di. ...