Sciame sismico ai Campi Flegrei | tasso di sollevamento del suolo raddoppiato

(Di sabato 18 maggio 2024) Dalle 6.06, come riportato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è in corso unonell'area dei, con l'evento maggiore di magnitudo 3.7 registrato alle 6:30. In seguito all'evento, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile. La scossa è stata avvertita dalla popolazione ma dalle prime verifiche al momento non sono stati segnalati danni. L'area nel golfo di Pozzuoli continua a fare i conti con il fenomeno del bradisismo. Molti abitanti hanno segnalato le scosse di terremoto via X, ribadendo quanto siano ormai molto frequenti. "Con questodici dobbiamo aspettare altri terremoti anche simili a questo, ...