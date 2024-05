(Di sabato 18 maggio 2024) Mentre la squadra è volata a Ibiza, per festeggiare durante il week end, come promesso a spese di Cesc Fabregas, ilsocietà è già al lavoro, per la prossima stagione. Ilpartirà ufficialmente il 14 giugno, ma già circolano clamorose voci dilegate ai lariani, come l’arrivo di Modric e Icardi. "Tengo a smentire qualsiasi voce di- precisa il ds comasco Carloalberto Ludi - non ci siamo ancora riuniti per fare delle scelte. Lo faremo nelle prossime settimane, l’unica cosa che vi posso dire è la riconferma di Gabrielloni e Iovine, simboli della tradizione dele di Kone, perché non si può abbandonare un ragazzo che si è infortunato in stagione", In attesa del, sisolo per risolvere il problema, ...

Si festeggia ancora in riva al lago, perché il ritorno in serie A dopo un’attesa durata ventuno anni è adrenalina pura, e la gente affamata di calcio non aspettava altro. Ma c’è pure un futuro da programmare e, questione stadio a parte (e già ...

La promozione in Serie A come punto di partenza per un Como che punta in alto. Per farlo, servono colpi di mercato come quello di Jamie Vardy,...

Como, due fronti aperti. Si lavora a stadio e mercato - como, due fronti aperti. Si lavora a stadio e mercato - Oggi in Comune l’incontro per adeguare in tempi brevi l’impianto alla serie A. Il ds Ludi è chiaro: "I nuovi giocatori in arrivo Troppo presto per fare dei nomi".

Como, un attaccante di razza per meritarsi la Serie A - como, un attaccante di razza per meritarsi la Serie A - Visualizzazioni: 225 como, per costruire una squadra che sia in tutto e per tutto “da Serie A”, gli Hartono puntano alcuni nomi di spicco: tra questi, quelli di un attaccante. Il como si gode il suo m ...

Inter, idea Bruno Fernandez: per il Como suggestione Icardi, Napoli su Luis Alberto - Inter, idea Bruno Fernandez: per il como suggestione Icardi, Napoli su Luis Alberto - Nerazzurri sulle tracce del fantasista in alternativa a Gudmundsson, la società di De Laurentiis sullo spagnolo che costa 15 milioni ...