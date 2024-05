Pergolettese | addio a Cesare Fogliazza Un pezzo di storia

(Di sabato 18 maggio 2024) CREMA (Cremona)in lutto. Si è infatti spento dopo breve malattia il direttore generale, l’artefice principale della rinascita del calcio che conta a Crema. Dodici stagioni ricche di soddisfazioni sportive quelle dell’indimenticabile dirigente gialloblù che con la Pergo ha ottenuto due promozioni dalla D alla C ( 2012-2013 e 2018 - 2019), un play off vinto (2017-2018 ) e soprattutto cinque stagioni consecutive in lega pro.non era solo un dirigente, ma un vero e proprio pilastro del calcio lombardo. La sua carriera è stata costellata di successi e momenti indimenticabili, tanto da diventare una figura di riferimento non solo per la, ma per tutto il movimento calcistico della regione. La sua passione per il calcio e la sua ...

Pergolettese, lo striscione per Fogliazza: "Cesare, Crema ti ringrazia" - Pergolettese, lo striscione per fogliazza: "cesare, Crema ti ringrazia" - Struggente lo striscione affisso in casa Pergolettese dopo la dipartita del direttore generale cesare fogliazza: "cesare, Crema ti ringrazia" recita e viene riproposto in un post ...

