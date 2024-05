L’Italia non firma la dichiarazione Ue sui diritti Lgbt La spiegazione del governo

(Di sabato 18 maggio 2024), insieme ad altri 9 dei 27 Paesi dell’Ue, non hato laper la promozione delle politiche europee a favore delle comunitàq+. La, presentata dalla presidenza di turno belga, era stata preparata in occasione della Giornata mondiale contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia. Gli Statitari “si impegnano in particolare ad attuare strategie nazionali per le personeiq+ e a sostenere la nomina di un nuovo commissario per l’uguaglianza” quando sarà formata la prossima Commissione. Si chiede inoltre alla Commissione di “perseguire e attuare una nuova strategia per migliorare idelle personeiq durante la prossima legislatura, stanziando risorse sufficienti e collaborando ...

L’Italia si è rifiutata di firma re – insieme ad altri otto Paesi come Ungheria, Romania, Bulgaria, Lituania, Lettonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Croazia, la dichiarazione dell’Unione Europea in merito alla comunità LGBT+ . Il resto dei Paesi ...

No alla dichiarazione per la promozione delle politiche europee a favore delle comunità Lgbtq+. L’Italia è l’unico grande paese Ue a non aver voluto firma re la dichiarazione Ue. Preparata in occasione della Giornata Mondiale contro l’Omofobia, la ...

L’Italia ha scelto di non aderire alla dichiarazione per la promozione delle politiche europee a favore delle comunità LGBTQIA+. La dichiarazione , presentata dalla presidenza belga ai membri dell’UE in occasione della Giornata Mondiale contro ...

Omofobia, l'Italia non firma il testo Ue. "Gender come la legge Zan": il Pd insorge - L'Italia, insieme a un terzo degli Stati membri, non firma la dichiarazione europea per la promozione delle politiche a favore delle comunità Lgbt+. Per il ministero della Famiglia, il testo ricalca ...

Internazionali, Meloccaro preoccupato per Sinner: "Problema sottovalutato". E per il futuro punta su Darderi - ... l'ha un po' sottovalutata. Perché se già a Montecarlo aveva ... io immediatamente ho pensato che non era una dichiarazione da Sinner . E non si nasconde nel definire gli Internazionali d'Italia una ...