IN MEMORIA DI ELIO PERETTI - L’INIZIATIVA DEL GRUPPO MUSICALE DELTENSEMBLE

(Di sabato 18 maggio 2024) Il 21 maggio, suo giorno natale, si ricorda il poeta, il drammaturgo e l’amico: un evento a Lucoli e un concerto a L’AquilaL’AQUILA – Il 21 maggio, per iniziativa del, due intensi momenti, farannodi, fine poeta e drammaturgo aquilano scomparso il 19 agosto 2023 all’età di 86 anni. Nel pomeriggio alle ore 15 a Lucoli, presso l’Abbazia di San Giovanni, ci sarà un quarto d’ora di raccoglimento in preghiera per, cui seguirà la messa a dimora di un albero in suo ricordo. Infine la visita al Giardino delladedicato alle vittime del terremoto del 2009. Il secondo momento,e culturale, si terrà dalle 17:30 a L’Aquila, ...