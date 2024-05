Un primo carico di aiuti umanitari è arriva to nella Striscia di Gaza la mattina del 17 maggio da un molo temporaneo che i soldati statunitensi avevano finito di mettere in sicurezza il giorno prima. Leggi

Gli aiuti umanitari a Gaza iniziano ad arrivare dal molo galleggiante, ma non basta - Gli aiuti umanitari a Gaza iniziano ad arrivare dal molo galleggiante, ma non basta - La prima spedizione di aiuti umanitari è arrivata a Gaza tramite un molo galleggiante temporaneo, ha confermato l’esercito americano. Il comando centrale degli Stati Uniti ha detto che i camion ...

Appello a Israele: "Non entri a Rafah". Anche l'Italia fra i tredici firmatari - Appello a Israele: "Non entri a Rafah". Anche l'Italia fra i tredici firmatari - Mentre nel nord di Gaza imperversano i più duri combattimenti dall'inizio della guerra fra Hamas e Israele e il ministro della Difesa Gallant annuncia che «altre truppe entreranno a Rafah», è arrivato ...

Guerra in Medio Oriente, sirene nel nord di Israele: allarme per attacchi con i droni. La tv israeliana: sospese le trattative sugli ostaggi a Gaza - Guerra in Medio Oriente, sirene nel nord di Israele: allarme per attacchi con i droni. La tv israeliana: sospese le trattative sugli ostaggi a Gaza - L'Idf trova il corpo di Shani Louk, rapita la rave. L'Italia e 12 Paesi chiedono a Israele di fermarsi a Rafah ...