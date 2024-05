(Di sabato 18 maggio 2024) (Adnkronos) – Si chiama Enrico Mantoan, 42 anni, operaio manutentore di un’azienda del gas, il presuntodalla procura di Rovigo. L’uomo, ex vigile del fuoco, eraanche ildi. Mantoan fino a poco tempo fa abitava a Este in provincia di Padova, ma poi aveva cancellato la residenza, trasferendosi

Fleximan, 42enne indagato era stato segretario provinciale di Forza Nuova - fleximan, 42enne indagato era stato segretario provinciale di Forza Nuova - Si chiama Enrico Mantoan, 42 anni, operaio manutentore di un’azienda del gas, il presunto fleximan indagato dalla procura di Rovigo. L’uomo, ex vigile del fuoco, era stato anche il segretario ...

Fleximan, Enrico Mantoan indagato dalla Procura: «Cinque danneggiamenti». Chi è e come è stato scoperto - fleximan, Enrico Mantoan indagato dalla Procura: «Cinque danneggiamenti». Chi è e come è stato scoperto - È stato denunciato dai Carabinieri di Adria e dal Nucleo operativo radiomobile, il presunto responsabile di alcuni danneggiamenti ad apparecchi autovelox in provincia ...

Fleximan è Enrico Mantoan, chi è il 42enne padovano denunciato (per ora) per 5 casi di autovelox danneggiati nel Polesine - fleximan è Enrico Mantoan, chi è il 42enne padovano denunciato (per ora) per 5 casi di autovelox danneggiati nel Polesine - fleximan. È stato denunciato dai Carabinieri di Adria e dal Nucleo operativo radiomobile, il presunto responsabile di alcuni danneggiamenti ad apparecchi autovelox in ...