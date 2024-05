Galli - la finale è più vicina Carica Garcia per gara-3

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 18 maggio 2024) di Giorgio Grassi Lagrazie all’importantissima vittoria sul Costa Masnaga (65-51) in casa ha ottenuto di giocare la terza e decisivaper sperare di conquistare la finalissima per la promozione in A1, contro il Basket Derthona, che ha eliminato nella semiil Basket Treviso. Però ladovrà giocare in casa della Limonta Costa Masnaga. Palla a due domani alle ore 17,30 alla Palestra Comunale. Ecco ora alcune reazioni alla vittoria contro le rosse e bravissime lombarde di Lecco. Coach Joséafferma: "Se la squadra giocherà con la grinta dell’altra sera in casa, credo che potremo vincere e superare anche questo duro ostacolo. La partita del Palaè stata vinta perché tutte le atlete si sono impegnate con grande intensità, utilizzando mente, cuore e gambe. ...