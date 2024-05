Tennis Sui campi di Cervia al via il torneo Itf Men’s Future Federico Gaio l’uomo da battere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 18 maggio 2024) Partirà domani suidella Polisportiva 2000ilItfche sarà anche la prima edizione del ‘Città di’. Tanti sono i nomi famosi nel tabellone che si daranno battaglia fino a domenica 26. Come Junior Reserved ci sarà il giapponese Rei Sakamoto, vincitore quest’anno degli Australian Open Juniores, con lui anche Carlo Alberto Caniato, allievo dell’Accademia del Villa Carpena e portacolori del Ct Zavaglia, e Gabriele Vulpitta. Al momento il main-draw è capeggiato dal faentino, n.254 del ranking mondiale, ma ex n.124 come best ranking nel 2020. A seguire il cesenaticense Francesco Forti, al debutto stagionale dopo un problema fisico, Lorenzo Rottoli (Ct Massa Lombarda), Tommaso Compagnucci, il russo Andrey ...