Tra presente e futuro Civitanovese - oggi la festa

(Di sabato 18 maggio 2024) "L’intenzione è di non stravolgere la squadra attuale, ma alcuni giocatori non chiedano la luna". Lo afferma Mauro Profili, il patron della, mentre la dirigenza è impegnata a tessere le fila per la prossima stagione. D’altronde, sono "giorni di fermento" in casa rossoblù: ad assumere rilevanza non è solo lain programma, indetta per celebrare la vittoria del campionato di Eccellenza, ma anche e soprattutto lo sviluppo di colloqui per future sponsorizzazioni. "Qualcosa si sta muovendo. Vedremo", rivela Profili. Se ormai appaiono pressoché scontate la conferma del direttore generale Claudio Cicchi e del tecnico Sante Alfonsi (stasera potrebbe arrivare l’ufficialità, ndr), sono diversi i giocatori protagonisti della stagione appena conclusa che potrebbero restare in rosa. Sul punto, Profili è chiaro: "ci sono ...