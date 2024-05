Calcio L’Asd Monteriggioni festeggia Giovanissimi provinciali al top

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 18 maggio 2024)i suoi ragazzi,. La squadra dei(nelle foto) ha vinto lo spareggio-vittoria con la Colligiana e il prossimo anno parteciperà al Campionato regionale. Una bella soddisfazione per i tecnici Enrico Favarin e Riccardo Paradisi e per tutta la società. "Siamo orgogliosi della nostra squadra – ha commentato il direttore generale Gianni Graziotti –, considerando anche il fatto che sono scesi in campo dei 2009, anziché dei 2010. Gli stessi che giocheranno anche la prossima stagione". "L’inizio non è stato semplice – ha proseguito – perché i ragazzi hanno pagato un po’ lo scotto della categoria, presentatisi ai nastri di partenza dopo un doppio salto. Ma poi si sono assuefatti alla nuova realtà, hanno preso la rincorsa e hanno centrato diciassette vittorie ...