Due scosse forti in soli 20 minuti | allerta nei Campi Flegrei - la previsione preoccupante dell' esperto

(Di sabato 18 maggio 2024) Uno sciame che non conosce sosta., due nuovehanno messo in allarme la zona del Napoletano. Stamattina alle 6,06 la terra è tornata a tremare con magnitudo 2,2, epicentro Solfatara, alla profondità di 3 chilometri. Circa ventidopo, una seconda scossa, più forte, magnitudo 3,7 ha svegliato i residenti. Nuovo sciame in atto nell'area, dopo i numerosi terremoti dovuti al bradisismo dei giorni scorsi. Durante l'incontro dei giorni scorsi il direttore Ingv Mauro Di Vito aveva avvertito: “Leproseguiranno, anche con entità maggiore”. Intanto, il 30 e il 31 maggio via alle prove di evacuazione volontariaa zona rossa di Pozzuoli e Bagnoli. I residenti si recheranno nelle aree urbane di raccordo stabilite dalla protezione civile per simulare l'abbandono ...

