Le prime mosse subito dopo la finale Da Macia ad Aquilani | idee e rebus per il futuro

Abbadini lancia subito l’Italia. Europei - la squadra va in finale Pronti, partenza, via. Ed è subito Italia con Yumin Abbadini sul podio del completo individuale e la squadra azzurra qualificata per la finale. I riflettori si sono accesi a Rimini, casa della ginnastica artistica europea per le prossime due ...

LIVE Ginnastica artistica - Europei 2024 in DIRETTA : gli azzurri iniziano alla grande alla sbarra - Abbadini subito a caccia della finale di specialità! Anche in questo caso sarà Israele ad esibirsi per primo, bisognerà attendere per vedere gli azzurri ...