Basket serie C | derby Argenta-4 Torri stasera a Consandolo

(Di sabato 18 maggio 2024) A due giornate dal termine della stagione la lotta per le prime tre posizioni del girone B di Divisione Regionale 1 è tutt’altro che chiusa, e in questo senso diventa fondamentale la partita di cartello del fine settimana: ildel PalaSalvatori trae Despar oggi alle 19. Nel recupero infrasettimanale della tredicesima di ritorno contro l’inseguitrice Budrio, la Cestistica ha messo di certo una seria ipoteca sulla vetta della classifica, ma la corsa tra le tre contendenti per il primato rimane ancora matematicamente aperta. Palla a due alle 19 al PalaSalvatori di

Dopo le sonfitte dell’ultimo turno, le squadre imolesi tornano in campo nel weekend. La Grifo sarà in campo domani alle 21 a Castenaso contro Omega Basket , mentre sabato alle 20,30 L’International giocherà a Faenza contro la Raggisolaris Academy. ...

La saga continua. E’ derby fra Padova e Vicenza per la sopravvivenza in Serie B nazionale - La saga continua. E’ derby fra Padova e Vicenza per la sopravvivenza in Serie B nazionale - La posta in palio è quindi importantissima. Pallacanestro Vicenza e Virtus Padova opposte nel derby per antonomasia , ricchissimo di storia, ma come dimenticare la fusione del 1993 e che fruttò la ...

Basket, playoff Serie A: Milano vince a Trento e va in vantaggio sul 2-1 - basket, playoff Serie A: Milano vince a Trento e va in vantaggio sul 2-1 - L’Olimpia si aggiudica gara-3 dei quarti in trasferta, battendo la Dolomiti 83-68: decisivo un super Napier dall’arco. Domenica il ...

Basket, Tigers: venerdì (21,15) è tempo di derby. Arriva il Riccione - basket, Tigers: venerdì (21,15) è tempo di derby. Arriva il Riccione - E’ tempo di derby. E che derby! Alla Tigers Arena, venerdì 17 arriva la squadra più in forma del campionato, quei Dolphins basket Riccione che sono ancora in corsa per acciuffare l’ultimo posto utile ...