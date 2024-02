Guerra | ultime notizie Tajani | «G7 chiede liberazione immediata ostaggi e sospensione combattimenti» Assedio di Avdiivka | forze armate ucraine lasciano città

(Di sabato 17 febbraio 2024) La cittadina disi trova nell’est dell’Ucraina: da settimane la situazione nella zona era notevolmente peggiorata per l’esercito ucraino, chiuso in una morsa dai russi. Yoav Gallant ha detto che una vasta operazione militare di terra - in stile Gaza City e Khan Yunis - è inevitabile anche nellapiù meridionale della Striscia

La guerra del cappone: è scontro aperto tra il Consorzio e il Comune di Racconigi: L’amministrazione ha interrotto ogni contributo agli allevatori. “Nessuna interferenza politica” replica il Consorzio, contestando le dichiarazioni del sindaco ...

Ilaria Rossetti narra La fabbrica delle ragazze: (di Paolo Petroni) ILARIA ROSSETTI, "LA FABBRICA DELLE RAGAZZE" (BOMPIANI, pp.

Masters of the Air è la chiusura perfetta della trilogia di Band of Brothers e The Pacific: Dalla terra fino all'acqua e poi all'aria: Masters of the Air è l'ultima opera seriale firmata Steven Spierlbeg e Tom Hanks, e chiude un percorso iniziato 23 anni fa. Ogni venerdì su Apple TV+ un nuov ...