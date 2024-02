Ciampi M5S | “Alto Calore | Santoli indagato non può rimanere al suo posto”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 17 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Appare evidente che in una situazione come quella presente sia indispensabile un segnale forte da parte dell’amministrazione comunale. Il dirigente di una partecipata del comune di Avellino (Grande srl)per peculato e reati tributari (nell’inchiesta sull’) non può – per amore di trasparenza e garanzia massima –al suo”. Così in una nota il consigliere del Movimento Cinque Stelle, Vincenzo. ”Non si tratta di una richiesta di marca giustizialista, ma di un forte richiamo all’esigenza che in ogni pubblica amministrazione siano gli elementi della moralità e della assoluta trasparenza al centro dell’azione di chi governa. Siamo certi che il manager in questione sia in grado di offrire tutte le risposte del caso al ...