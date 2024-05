Serie C femminile Montebianco nei playout Incrocio con Donoratico

(Di sabato 18 maggio 2024) A giocare, sono rimasti in due: ilVolley Pieve a Nievole, impegnato neidi, e l’ambiziosissimo Progetto Volley Bottegone, che inizia l’avventura nei playoff diD donne. Intanto, la dirigenza del Volley Aglianese ha confermato il tecnico Marco Targioni alla guida della prima squadra, che anche la prossima stagione disputerà il campionato diC donne. L’ha annunciato il direttore sportivo Fabio Galeotti: l’allenatore d’origine pratese guiderà le neroverdi per la terza stagione consecutiva. Inoltre, la Zona Mazzoni Pistoia, non presentatasi a gara-3 deidiC maschile, è stata sconfitta 3-0 a tavolino da Arezzo e sanzionata. Così ha stabilito il giudice sportivo. Nella prossima annata, ...

Chapeau per l’ Ambra Cavallini Pontedera che, da debuttante in B1, è andata al di là delle più rosee aspettative. La sua prima stagione è un vero successo con la conquista del settimo posto con 32 punti, esattamente a metà del ranking (13 le ...

Si conclude la regular season della Bartistelli Blu Volley Pesaro con l’ennesimo successo, il ventiduesimo stagionale. Le Baltigirls hanno ragione agevolmente anche del Cervia Volley , battuto per 3-0, che solo a tratti prova a mettere in ...

Iniziano oggi in B i play-off per la promozione in A3. Castelfranco, già come l’anno scorso, partecipa con i pallavolisti dell’ Arno Toscana Garden Castelfranco. Dodici mesi fa la promozione venne colta, con grande merito sul campo ma, poche ...

Caccia alla serie A2 Mazzi: "Ci crediamo" - Caccia alla serie A2 Mazzi: "Ci crediamo" - Il direttore generale del volley Club presenta la sfida di oggi al Minipalazzetto con Castelfranco di Sotto: "Sarà uno spettacolo" ...

