Le Ali della Libertà | come finisce il film con Morgan Freeman?

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di sabato 18 maggio 2024) Le Alicon Red, il personaggio interpretato da, che ottiene, dopo 40 anni passati in prigione, lasulla parola. Ormai anziano, fuori dal carcere si rende inevitabilmente conto di non potersi più adattare ad una vita, una società e un mondo che anni prima lo hanno respinto e abbandonato. Capendo di non poter far parte di questa realtà, Red teme di non poter più vivere. Tuttavia, l’uomo, una volta libero, decide tener fede alla promessa fatta tempo prima ad Andy: così recatosi nel luogo che l’amico gli aveva indicato, trova una lettera che lo invita a sfruttare alcuni indizi fornitigli cripticamente prima e dopo l’evasione, per riuscire a oltrepassare il confine e a raggiungerlo a Zihuatanejo. Red ripensa ad una delle frasi di Andy: O fai di ...