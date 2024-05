Blockout 2024 - come sta andando davvero il boicottaggio delle star che non parlano di Gaza

La cosiddetta ghigliottina digitale, scattata dopo il Met Gala e collegata agli eventi in corso a Rafah e nella Striscia, sta avendo meno successo di quello che gli organizzatori vorrebbero fare credere sui social network

Alcuni utenti dei social più popolari con il movimento chiamato “ Blockout ” stanno prendendo di mira le celebrità – utilizzando un hashtag come # Blockout , # Blockout 2024 o #celebrity Blockout – che tacciono di fronte alla crisi umanitaria , che si sta ...

Si chiama Operation Blockout, ma on line la trovate semplicemente come Blockout 2024, ed è un boicottaggio di massa sui social nei confronti di tutte quelle celebrities che non hanno espresso solidarietà nei confronti della Palestina e di altre ...