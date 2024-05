Juventus - senti Galeone | 'Thiago Motta ha un caratterino più esigent - sogno Allegri al Bayern'

“L’altro giorno ho sentito Max sereno. E lo sarei anche io al suo posto: sta raggiungendo gli obiettivi che gli ha dato il club e ha il contratto per il 2024-25. Sta rispettando gli obiettivi e ha un contratto fino al 2025. Non lo sento stufo della ...

“Mi ero ripromesso di non guardare più la Juve dopo la sconfitta contro il Napoli e tutti quei gol sbagliati. Ma nei giorni scorsi mi ha chiamato Max. E, siccome gli voglio bene, sabato ho visto la partita con il Milan soffiando dalla televisione ...

Juventus, senti Galeone: 'Thiago Motta ha un caratterino più esigente, sogno Allegri al Bayern' - juventus, senti galeone: 'Thiago Motta ha un caratterino più esigente, sogno Allegri al Bayern' - Giovanni galeone dice la sua sull'esonero di Massimiliano Allegri deciso dalla juventus. L'ex allenatore del tecnico che ha appena vinto la Coppa Italia con la squadra bianconera ha dichiarato in ...

Allegri, le donne, il calcio e i cavalli: il ritratto dell'ex Juventus - Allegri, le donne, il calcio e i cavalli: il ritratto dell'ex juventus - Grande seduttore, ha consentito ai settimanali di gossip di impaginare copertine gustose: il rapporto con le donne è stato a dir poco travagliato dai tempi in cui giocava a Pescara con Ricky Massara, ...

Juventus: Allegri esonerato, c'è il comunicato ufficiale. Aggiornamenti in diretta, indiscrezioni e la giornata live - juventus: Allegri esonerato, c'è il comunicato ufficiale. Aggiornamenti in diretta, indiscrezioni e la giornata live - SERIE A - Ore caldissime per il club bianconero che, dopo la pesante sfuriata del tecnico nel post partita della finale di Coppa Italia.