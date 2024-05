(Di sabato 18 maggio 2024) Mancano ormai poche partite al termine della stagione sportiva. Ma mentre quasi tutte le formazioni di Pistoia e provincia possono riposarsi e guardare oltre, c’è chi può e vuole cullare il sogno-promozione: in ballo ci sono ancora idie Terzae l’obiettivo non può non essere quello di dare il 110%. Partendo, in ordine cronologico, dalla semifinale degli spareggi di Terza, che vedrà sfidarsi alle 16 odierne al Frascari il Bugiani Pool 84 e l’Arci Sarripoli. Un confronto rispettivamente fra la terza e la quarta forza del campionato: il Bugiani ha concluso la regular season in terza posizione a quota 65 e partirà quindi con i favori del pronostico, potendo oltretutto contare su due risultati su tre (anche un pareggio potrebbe andar bene, al termine dei supplementari, per passare il turno). La vincente se la ...

Per la prima volta nella sua storia l’Arzilla è approdata ai playoff di Seconda categoria . "Un grande risultato per una società piccola come la nostra – spiega Emanuele Cecchini , classe 74, allenatore dell’Arzilla –. Già l’anno scorso avevamo ...

In Seconda categoria c’è la finalissima playoff. Montagna-Prato Nord - In seconda categoria c’è la finalissima playoff. Montagna-Prato Nord - Nelle ultime partite della stagione calcistica a Pistoia e provincia, si giocano i playoff di seconda e Terza categoria. Sfide intense e sogni di promozione in gioco, con favoriti e sorprese pronti a ...

Playoff, la sfida decisiva. Riccione sogna la B1 - playoff, la sfida decisiva. Riccione sogna la B1 - Oggi (ore 18) a Piacenza la gara d’andata fra San Giorgio e Lasersoft. Piraccini: "Loro sono favorite, ma noi conosciamo le nostre potenzialità".

VOLLEY SERIE B. Arno ai nastri di partenza per i playoff - VOLLEY SERIE B. Arno ai nastri di partenza per i playoff - Iniziano oggi in B i play-off per la promozione in A3. Castelfranco, già come l’anno scorso, partecipa con i pallavolisti dell’Arno Toscana Garden Castelfranco. Dodici mesi fa la promozione venne colt ...