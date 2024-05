Il Judo Kodokan Pistoia chiude in terza posizione il 18° Trofeo Macaluso

(Di sabato 18 maggio 2024) Fine settimana positivo per l’Asdche ha archiviato col sorriso il 18°Interregionale, andato in scena a Figline Valdarno lo scorso 11 maggio. La società pistoiese si è classificata al terzo posto su 43 società partecipanti, portando anche a casa sette medaglie. Samuele Bigalli e Giacomo Riganò hanno conquistato la medaglia d’oro, mentre la piazza d’onore è andata a Efrem Manganiello, Viola Occhibelli e Andrea Vicinelli. Silvia Battistini e Giacomo Gori hanno invece portato a casa la medaglia di bronzo, con Danilo Martinelli che ha chiuso la propria gara ad un comunque onorevole quinto posto. Un risultato di squadra notevole, arrivato nel contesto di una competizione di alto livello e contro avversari di assoluto valore. Il...

Performance di grande prestigio per Gherardo Lippi ( nella foto a destra insieme al suo allenatore Di Clemente) ai recenti campionati Italiani di Judo Juniores A2, andati in scena a Leini (To). Dopo aver vinto il titolo regionale, infatti, il ...

