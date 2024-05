Ciclismo Covili e Aleotti - un grande Giro Applausi nella tappa a Cento

(Di sabato 18 maggio 2024) La tredicesimadel 107°d’Italia si è conclusa(Ferrara) secondo le previsioni con la terza vittoria dell’olimpionico Milan sul gruppo compatto dove hanno concluso i nostri Giovannie Lucaapplauditissimi da tanti modenes presenti. Giovanniche abita a Finale Emilia aveva il suo fans club oltre ovviamente alla sua famiglia con papà Roberto che lo aveva seguito anchedi Siena sulle strade bianche. Il bilancio della seconda settimana del portacolori della Bora Hansgroe è certamente positivo nonostante che il suo compito sia quello di essere di supporto al colombiano Martinez, secondo alle spalle dello sloveno Pogacar: è piazzato al 18° posto della classifica generale e 6° in quella degli under 25 con un ...

Presentate nella splendida cornice del Castello di S.Valentino a Torino le 22 squadre che oggi prenderanno parte al via della 107^ edizione del Giro d’Italia Saranno in 176 a darsi battaglia lungo l’arco delle 21 tappe. Di coloro che prenderanno la ...

Ordine d’arrivo Giro d’Italia 2024, dodicesima tappa: Alaphilippe da solo a Fano, quinto Scaroni davanti a Trentin - Ordine d’arrivo Giro d’Italia 2024, dodicesima tappa: Alaphilippe da solo a Fano, quinto Scaroni davanti a Trentin - La dodicesima tappa, l’undicesima in linea, dell’edizione numero 107 del Giro d’Italia di ciclismo su strada, con partenza da Martinsicuro ed arrivo a Fano dopo 193 km, ha premiato i fuggitivi di ...

GIRO D'ITALIA. SUPER MILAN, A FRANCAVILLA IL GIGANTE DI BUJA FA BIS. RETROCESSO MERLIER PER SCORRETTEZZA, 3° LONARDI - GIRO D'ITALIA. SUPER MILAN, A FRANCAVILLA IL GIGANTE DI BUJA FA BIS. RETROCESSO MERLIER PER SCORRETTEZZA, 3° LONARDI - E rieccolo, poderoso e potente! Jonathan Milan firma la volata perfetta e sul traguardo di Francavilla al Mare conquista il suo secondo successo in questo Giro d'Italia. Il gigante friulano della Lidl ...

GIRO D'ITALIA. FESTA FRANCESE SULLA BOCCA DELLA SELVA, VALENTIN PARET-PEINTRE SU BARDET! 4° BAGIOLI - GIRO D'ITALIA. FESTA FRANCESE SULLA BOCCA DELLA SELVA, VALENTIN PARET-PEINTRE SU BARDET! 4° BAGIOLI - Il fratello di Aurelien regala all'Ag2r Decathlon la prima vittoria in questa "corsa rosa" e a se stesso il primo successo da professionista ...