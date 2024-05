(Di sabato 18 maggio 2024) "In Toscana siamoa farla. A Pomarance il Pd provinciale ha organizzato un’iniziativa a cui hanno preso parte il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, sindaci ed amministratori locali, categorie economiche e sindacati; un’occasione di informazione ed approfondimento". La Regione Toscana "è al lavoro per costruire una proposta organica e articolata da sottoporre a Enel Green Power nel confronto per il rinnovo ventennale delle concessioni, reso possibile dal “decreto energia” del dicembre scorso" spiega il consigliere regionale dem Andrea Pieroni (nella foto). Il progetto "da costruirsi con l’apporto di tutti i soggetti in campo sarà la base per tracciare un nuovo sviluppo della Valdicecina e delle aree geotermiche: siamo di fronte a un’opportunità storica". La proposta prevede: nuove centrali (fino a ...

"Pronti a far crescere la geotermia" - "pronti a far crescere la geotermia" - In Toscana si prepara un nuovo sviluppo della geotermia a Pomarance con il coinvolgimento di istituzioni e attori locali. La Regione lavora a una proposta per il rinnovo delle concessioni, puntando su ...

Geotermia, Pieroni (Pd): “Proposta della Regione per sviluppo del settore è opportunità storica” - Geotermia, Pieroni (Pd): “Proposta della Regione per sviluppo del settore è opportunità storica” - “In Toscana siamo pronti a far crescere la geotermia, un comparto che rappresenta una fonte di energia pulita, rinnovabile, costante e programmabile. Giovedì sera a Pomarance il Pd provinciale ha ...