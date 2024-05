Ultime Notizie Roma del 18-05-2024 ore 08 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 18 maggio 2024)Daily News radio giornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitali in studio un bimbo di cinque mesi è morto azzannato da un pitbull a Palazzolo Vercellese al momento della tragedia il piccolo si trovava in braccio alla nonna i genitori proprietari del cane erano usciti per fare la spesa il cane si è scagliato contro il neonato quando quest’ultimo se piangere era stato preso in braccio dalla nonna che è stata scaraventata a terra dall’impeto dell’animale il giornalista Franco Di Mare Morto all’età di 68 anni lo ha annunciato la famiglia con una nota abbracciato dall’amore della moglie della figlia e delle sorelle del fratello e dall’affetto degli amici più cari si è spento ail giornalista Franco Di Mare a lungo inviato in teatro di guerra nell’ex Jugoslavia di Mara aveva annunciato di avere un mesotelioma un ...