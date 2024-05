Fedez non sta bene - l’ex amica sulla rissa con Iovino

(Di sabato 18 maggio 2024) Negli ultimi tempi, il mondo del gossip non ha fatto altro che parlare di, il noto rapper milanese, e dei suoi comportamenti sempre più controversi. Recentemente, una exha rivelato che“non sta”, una confessione che getta nuova lucerecenteche ha coinvolto Cristiano. Queste rivelazioni offrono una possibile spiegazione per le azioni del rapper, sempre più spesso al centro di polemiche. Ma cosa sta davvero succedendo a? E quale ruolo ha avuto la sua separazione da Chiara Ferragni in tutto questo? Dalla fine del suo matrimonio con Chiara Ferragni, la vita disembra essere completamente cambiata. Abituati a vederlo come un marito e un padre devoto, oggi assistiamo a un Federico che ...

Le nuove amicizie, le risse e l'indagine della Procura. Gli ex amici di Fedez sono preoccupati per gli atteggiamenti che il rapper sta avendo da mesi e temono per la sua salute mentale

La vita di Fedez ha subito una trasformazione radicale dalla fine del suo matrimonio con Chiara Ferragni . dopo anni trascorsi in una routine familiare e domestica, Federico sembra essere tornato ai suoi giorni di giovinezza, immergendosi in serate ...

