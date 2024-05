Il campionato non è ancora finito, ma per le squadre che non hanno più obiettivi da centrare la vera attualità è già il mercato. Come l' Inter , campione d'Italia con cinque giornate d'anticipo e che ha già chiuso due operazioni a parametro zero: ...

NANDEZ - L'agente: "Inter Non posso parlare" - NANDEZ - L'agente: "inter Non posso parlare" - In scadenza col Cagliari, Nahitan Nandez nelle ultime settimane è stato accostato anche all'inter per la prossima stagione, ma il suo agente non vuole sbilanciarsi sul futuro del suo assistito. "Non p ...

L'Inter riceve l'Ambrogino d'Oro e Marotta punta a nuovi traguardi - L'inter riceve l'Ambrogino d'Oro e Marotta punta a nuovi traguardi - Le domande sul prossimo proprietario dell'inter e sul rifinanziamento rimangono senza risposta. Il clima attuale Durante la cerimonia di consegna dell'Ambrogino d'Oro, si è respirato un clima surreale ...

Inter, orgoglio e imbarazzo all'Ambrogino d'Oro: fuga silenziosa e niente risposte su Zhang e rifinanziamento - inter, orgoglio e imbarazzo all'Ambrogino d'Oro: fuga silenziosa e niente risposte su Zhang e rifinanziamento - Your browser does not support the video tag. 'Il vostro comportamento, in campo e fuori, è stato sempre in linea con i valori della città di Milano. Vi chiamate FC internazionale, che... Leggi tutta l ...