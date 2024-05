Case green e auto elettrica - i programmi dei partiti | Pd e M5s favorevol - i no del centrodestra

«L’Europa nacque per garantire pace, benessere e lavoro, non per imporre le auto elettriche e le case green ». A pronunciare questa frase è il ministro Matteo Salvini, intervenuto di recente a una trasmissione di Radio Cusano Campus. A guardare ...

A sorpresa il governo spinge sull’acceleratore per le case green. In anticipo sui tempi previsti, nella bozza della legge di delegazione europea per il 2024 l’esecutivo si appresta a recepire la direttiva europea (Direttiva (UE) 2024/1275 del ...

La Valle d'Aosta è la prima regione d'Italia per Case Green , grazie ad un punteggio di 8,4 su 10: è prima per l'elevato numero di attestati di prestazione energetica APE (22,1%) – superiore alla media italiana di 14,3% di attestati – e per l'indice ...

Case green e auto elettrica, i programmi dei partiti: Pd e M5s favorevoli, i no del centrodestra - case green e auto elettrica, i programmi dei partiti: Pd e M5s favorevoli, i no del centrodestra - Nonché la necessità di «modificare radicalmente la direttiva sulle “case green” per tutelare i proprietari di immobili ed efficientare il patrimonio edilizio in modo graduale e sostenibile, prevedendo ...

È in isolamento per il covid ma va nell’orto, assessore finisce a processo: aveva il green pass, assolto - È in isolamento per il covid ma va nell’orto, assessore finisce a processo: aveva il green pass, assolto - Era stato denunciato nel 2021 dai carabinieri. Per l’accusa aveva violato il provvedimento emesso dall’azienda sanitaria ...

Nuove aiuole e aree verdi. Case Finali sarà più green - Nuove aiuole e aree verdi. case Finali sarà più green - I lavori di alleggerimento delle pavimentazioni cominceranno dopo l’estate. Un progetto green che ridisegna l’area urbana di case Finali. Un quartiere più verde con l’aumento di piantumazioni e la ...