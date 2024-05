Il commento Tutti in coro | | SanThiago resta con noi

(Di sabato 18 maggio 2024) Tassi ?è anche il caso Allegri a gonfiare di attese e di tensione la vigilia di Bologna-Juventus. In gioco non c’è solo il terzo posto, ma anche il futuro di Thiago Motta che sarà svelato, per dichiarazione congiunta di tecnico e società, dopo la sfida di lunedì al Dall’Ara. Se davvero il tecnico italo-brasiliano accetterà la corte della Juve, la partita sarà un vero e proprio spartiacque tra passato e futuro dei due club. Ma in questo clima che ribolle di veleni e sospetti mi sento di dare un consiglio a. Lasci perdere le sirene juventine, resti a Bologna a giocarsi una storica Champions e a consolidare la sua crescita professionale. Lo farebbe in un ambiente protetto, su una piazza innamorata del suo verbo calcistico e umano. E con un presidente disposto a rivalutare il contratto. Dicono che tutto questo non basti a Motta, dicono che il tecnico dal ...

Il lavoro in Vaticano: un solo giorno di permesso per la nascita dei figli, sanzioni disciplinari anche per la condotta nella vita privata - Il lavoro in Vaticano: un solo giorno di permesso per la nascita dei figli, sanzioni disciplinari anche per la condotta nella vita privata - Il «codice» che regola l'impiego dei 5mila dipendenti del Papa. Dalle ferie ai divieti, discrezionalità e mancanza di tutele. Agli stagisti è chiesto di firmare un documento in cui rinunciano a paga e ...

Genoa, non solo Inter: anche la Juve punta Martinez. E ha la carta per vincere - Genoa, non solo Inter: anche la Juve punta Martinez. E ha la carta per vincere - Dopo Albert Gudmundsson un altro giocatore del Genoa rischia di diventare oggetto di un contenzioso di mercato tra Inter e Juventus. Sia i nerazzurri che i bi.

Filippo Turetta, nove ore di interrogatorio e una confessione ma anche troppi silenzi: «Prove solo da indagini» - Filippo Turetta, nove ore di interrogatorio e una confessione ma anche troppi silenzi: «Prove solo da indagini» - Femminicidio di Giulia Cecchettin e la chiusura delle indagini preliminari. Le accuse sulla crudeltà dell’assassino: «Sfregi sul volto di Giulia» ...