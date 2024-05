Runnerini da copertina Record di risultati utili

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 18 maggio 2024)Doc Afaph inarrestabili. Un weekend intenso per la compagine dei coach Vittoria Bertelloni e Riccardo Lazzarotti, immancabili supporter dei loro atleti. Dopo un sabato all’insegna della polisportività a Luni dalla Proavis Castelnuovo Magra in cui ogni partecipante provava a rotazione atletica, calcio e spartan, coiper un progetto benefico a favore dell’ospedale pediatrico Gaslini, il team è sceso in campo a Camaiore nella Corsa storica dei Frati. A difendere i colori dell’Afaph ci hanno pensato alcuni elementi del settore giovanile che si sono confrontati con gli avversari dell’Atletica Camaiore. Due i tracciati: 500 m per esordienti e 1000 m circa per i ragazzi. Il percorso, con saliscendi stradali tecnicamente validi, non hanno impedito aidi mettersi in luce, Oro meritatissimo per il classe 2015 ...