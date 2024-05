Bollette idriche con l’errore Non si paga - c’è la conciliazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 18 maggio 2024) Se la bolletta è più cara del previsto per un errore, se c’è stata una perdita occulta gestita in modo improprio, o ancora se si ritiene di essere rimasti ingiustamente senza acqua, si può ricorrere (anche) allaextragiudiziale. E sono sempre più numerosi i toscani che sfruttano a questo servizio gratuito per tutelarsi dai disagi subito nell’ambito del servizio idrico. Circa metà del totale dei ricorsi trattati nel 2023 dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) sono passati dall’Autorità Idrica Toscana (Ait), permettendo ai cittadini residenti nella regione di ricevere circa 2 milioni di euro a compensazione (su 4 totali a livello nazionale). Questo, è stato spiegato, non perché qui ci siano maggiori problemi, ma perché la Toscana è al momento l’unica Regione ad avere attivato (nel giugno 2021) un servizio gratuito di ...