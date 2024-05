Oggi 18 maggio | San Giovanni I papa Muore martire per difendere la fede dai giochi di potere

(Di sabato 18 maggio 2024) Pontefice della Chiesa, SanI contrastò le eresie del suo tempo e subì il martirio per amore di Cristo, sotto il re ostrogoto Teodorico che voleva strumentalizzarlo. SanI è stato il 53°della Chiesa cattolica con un pontificato durato 3 anni. Era nato in Toscana intorno al 470, e, secondo quanto ... L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Cologno al Serio . Matteo Monfrini, 36enne originario di Melzo ma residente da qualche tempo a Treviglio, è morto all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove era ricoverato dopo lo schianto in moto in moto tra Ghisalba e Cologno la scorsa ...

Conte in tour manettaro, papà Salis l'ingrato e il giudice carceriere: ecco il podio dei peggiori - Conte in tour manettaro, papà Salis l'ingrato e il giudice carceriere: ecco il podio dei peggiori - Lo scorso fine settimana avrebbe dovuto essere a Sanremo e Albisola, poi c'è stato il terremoto giudiziario che ha travolto il governatore giovanni Toti ed eccolo cambiare in corsa l'agenda per ...

Almanacco di oggi, sabato 18 maggio: la caduta di Bruxelles e la fine delle ‘guerre meteorologiche’ - Almanacco di oggi, sabato 18 maggio: la caduta di Bruxelles e la fine delle ‘guerre meteorologiche’ - Nel 1940 il Belgio si arrese ai tedeschi. Nel 1977 a Ginevra venne firmata la Convenzione per vietare le tecniche belliche di modificazione delle piogge, come ...

San Giovanni I, papa e martire - San giovanni I, papa e martire - Originario della Toscana, diacono della Chiesa di Roma, giovanni fu eletto al pontificato alla morte di papa Ormisda nel 523. Rimase in carica per soli trenta mesi, ma il suo breve pontificato va ...