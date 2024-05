Addetta alle pulizie a scuola - balla e posta video su Tiktok | danneggia l’immagine dell’azienda Licenziata

(Di sabato 18 maggio 2024) Maika Cabrera, una donna di 61 anni, ha lavorato per oltre vent’anni comenelle scuole di Madrid. Recentemente è stataper aver pubblicato sualcuniin cuiva e scherzava con la sua uniforme da lavoro. Questo licenziamento è avvenuto senza preavviso, e Maika ora si trova a dover affrontare il caso in tribunale. Sostiene che i suoinon hanno compromesso la sua professionalità e che non ha mai ricevuto avvertimenti prima di essere. L'articolo .

Roma, 27enne trovata stordita e ferita in casa vacanze: "Sono la nipote di Steffi Graf" - Roma, 27enne trovata stordita e ferita in casa vacanze: "Sono la nipote di Steffi Graf" - Ad avvisare i militari è stata un'addetta alle pulizie che, entrando nella stanza, ha notato la donna semi-cosciente con alcune ferite da taglio a una gamba e all'addome e delle tracce di sangue sul ...

“Mi hanno accoltellata, sono la nipote di Steffi Graf”: 20enne trovata sanguinante in un b&b - “Mi hanno accoltellata, sono la nipote di Steffi Graf”: 20enne trovata sanguinante in un b&b - “Sono la nipote di Steffi Graf e mi hanno accoltellata”. Sono le parole della modella Talia Graf, nipote della famosa tennista Steffi, trovata al letto, nuda e sanguinante, in un bed and breakfast nel ...

Giallo a Roma, 20enne trovata sanguinante nel B&B: “Sono la nipote di Steffi Graf, mi hanno accoltellato” - Giallo a Roma, 20enne trovata sanguinante nel B&B: “Sono la nipote di Steffi Graf, mi hanno accoltellato” - “Sono Talia, la nipote di Steffi Graf: mi hanno accoltellato”, ha gridato non appena è entrata nella stanza del B&B l’addetta alle pulizie. È stata trovata in una pozza di sangue, seminuda, stesa a ...