Chi è Ekla Vasconi | protagonista mantovana di Quattro Ristoranti | e perché è stata travolta da una shitstorm?

(Di sabato 17 febbraio 2024) Chi segue il programma 4avrà sentito parlare di, ormai sommersa di critiche e sulla quale si è sollevata una grande polemica. Scopriamo chi è.e la polemica del programma Dopo la partecipazione al programma “4” condotto da Alessandro Borghese, la ristoratrice di “Il Rigoletto” a Mantova si trova nel vortice di critiche. Gli utenti accusano la donna di essere eccessivamente severa nei giudizi verso gli altri concorrenti del reality. La situazione si è aggravata al punto che Tripadvisor ha sospeso la possibilità di pubblicare recensioni sulla pagina del ristorante. In risposta, altri ristoratori hanno lanciato un appello agli “odiatori del web” chiedendo di moderare le reazioni, sottolineando che si tratta solo di un ...

Ekla Vasconi è la titolare del ristorante Il Rigoletto di Mantova che, dalla messa in onda della puntata di 4 Ristoranti , trasmissione condotta da ... (cinemaserietv)

Un nuovo caso Pedretti L'inquietante storia della ristoratrice messa alla gogna sui social dopo "4 Ristoranti" di Alessandro Borghese, Ekla Vasconi: 'Su Facebook addirittura c'è chi ha scritto che sarebbe venuto qui a farmi passare le pene dell'... ha chiarito Ekla Vasconi. La ristoratrice - giustamente - non pensava che il suo atteggiamento 'poco ...

Mantova, costretta a chiudere i profili social dopo la puntata di '4 ristoranti': "Riempita di commenti pieni d'odio, non dormo più": Ekla Vasconi è una ristoratrice di Mantova che ha partecipato al programma Sky 4 ristoranti e, dalla ... Gli attacchi sono arrivati da chi non mi conosce", ha chiosato Vasconi. In suo soccorso sono ...

Giuseppe Maddalena, vincitore di 4 Ristoranti a Mantova: «Insultare e minacciare per un gioco è assurdo. Basta gogna social contro Ekla»: Il titolare di Materiaprima, locale che nella puntata mantovana del programma guidato da Alessandro Borghese si è classificato primo, difende la concorrente Ekla Vasconi, nel mirino degli hater: «Ognu ...

Caos dopo la puntata di 4 Ristoranti: la donna è costretta a chiudere i profili social per gli insulti ricevuti: Dopo una puntata di 4 Ristoranti una delle partecipanti Ekla viene presa di mira su i social con insulti e minaccie davvero pesanti.

Ristoratrice di Mantova travolta da recensioni negative, il coniuge chef denuncia: “Chi si occupa della trasmissione ha avuto poco rispetto”: Il Rigoletto, dopo essere stato al centro di una puntata di "4 Ristoranti", affronta un'ondata di critiche online, complicando la vita dei proprietari Andrea Martini ed Ekla Vasconi.