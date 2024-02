Atletica Prato | successi a Ancona e Padova | record e ottime prestazioni

si appassiona al mondo dello sport (ha praticato atletica) ma Modena , Prato, Sassari, Bologna, Agliana, Fiammamonza, Pisa e nel 2012 e al club biancazzurro sono legati i suoi maggiori successi da

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Ancora risultati positivi per l’in queste prime gare del 2024. La kermesse più importante era quella diin cui il lanciatore Damiano Ferrari ha preso parte ai Campionati Italiani Allievi ottenendo un buon 12esimo posto con la misura di 12,95 metri nel lancio del peso.notizie arrivano anche dal Palaindoor didove le velociste Francesca Borsini e Morgana Gnan hanno ottenuto eccellentisui 60 metri. La prima con il tempo di 7’’90 ha siglato il nuovosociale nella categoria Promesse e la seconda, arrivata subito dopo la compagna, ha fermato il cronometro a 7’’93. Positiva anche la prestazione di Leonardo Fallani sulla stessa distanza, che ha chiuso la sua gara in 7’’37. Presenti anche due atleti della categoria Master, ...

Atletica Nel campionato regionale di corsa campestre Master Sesto titolo consecutivo per il Parco Alpi Apuane Al quarto posto i livornesi dell’Atletica Amaranto (376 punti), seguiti da Atletica Prato (185 punti) e Atletica Castello (165 punti). Per la squadra biancoverde l’impresa più importante è arrivata ...

Atletica, Larissa Iapichino: “Piccoli errori non mi fanno esprimere come vorrei. Cambio idea: vado agli Assoluti” Larissa Iapichino ha vinto la gara di salto in lungo al Meeting di Belgrado con un balzo da 6.68 metri firmato al primo tentativo. La toscana si è migliorata di sei centimetri rispetto al risultato ot ...

Atletica, Larissa Iapichino torna in gara: a Belgrado si riparte da 6.62 per inseguire i Mondiali Larissa Iapichino tornerà in gara nella giornata di martedì 13 febbraio. La fuoriclasse toscana ha scelto il Meeting di Belgrado, tappa del World Indoor Tour (livello silver, il secondo circuito inter ...