Così General Motors si assicura i materiali per batterie dalla Corea

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Nel contesto della corsa agli approvvigionamenti dicritici, gli Stati Uniti registrano un ulteriore e importante passo in avanti per la creazione di un’industria delleelettriche più competitiva e resiliente. Nella giornata di ieri, il colosso dell’auto di Detroit,(GM), ha strappato un accordo fondamentale per i suoi piani di elettrificazione della flotta automotive con l’aziendana LG Chem. LG Chem è un player molto importante nella supply chain delleal litio, specializzata nella fornitura di catodi per la fabbricazione delle celle delleelettriche. Secondo i termini del contratto a lungo termine, LG fornirà a GM oltre 500.000 tonnellate dicatodici tra il 2025 e il 2035, per una ...