Il Frosinone espugna il Monza e ipoteca la salvezza Finale thrilling tra Udinese ed Empoli | tutto rimandato

(Di domenica 19 maggio 2024) Colpodel, che vince aper 1-0. Prima e importante vittoria in trasferta per gli uomini di Di Francesco, ai quali adesso basterà un pareggio nell'ultima gara interna contro l'per avere la matematica certezza di restare in Serie A (al di là dei risultati del Verona e dell'e del già retrocesso Sassuolo). A decidere la gara è stato Cheddira. Si comincia con un colpo di testa di Djuric con palla alta (3'), ilsembra governare la situazione, batte un corner che Okoli conclude di poco a lato (7'). Al 9' il gol dei ciociari con Cheddira che sfrutta al meglio un assist di Harroui. Ilrischia seriamente di subire il raddoppio prima con Harroui che (11') controlla bene ma calcia male, quindi (13') con Brescianini che non ...

Il mister partenopeo ha parlato nel post gara nella stampa dell'U-Power - Il mister partenopeo ha parlato nel post gara nella stampa dell'U-Power - il frosinone aveva più stimoli e rabbia sui duelli. Berlusconi ci è mancato molto, col suo carisma. È stato un punto di riferimento in questi anni.. Cosa serve per restare Un progetto chiaro a ...

Serie A: Cagliari salvo, Sassuolo in B. Il Frosinone vince in casa del Monza - Serie A: Cagliari salvo, Sassuolo in B. Il frosinone vince in casa del monza - La squadra di Ranieri è salva, neroverdi retrocessi. Vittoria importante dei ciociari in ottica salvezza. Errani e Paolini vincono la finale doppia agli Internazionali di Roma. Verstappen trionfa al G ...

