Attacco missilistico su un centro ricreativo a Kharkiv | Almeno 10 civili morti

(Di domenica 19 maggio 2024) Sale a cinquee sedici feriti il bilancio del doppiolanciato oggi dalle forze russe contro unnella comunità di Malodanyliv, nel distretto di, nella regione nord-orientale dell’Ucraina. L’, avvenuto nelle prime ore del mattino, ha colpito un obiettivo civile, come confermato su Telegram dal capo dell’amministrazione militare regionale, Oleg Sinegubov, e dal sindaco della città, Igor Terekhov. Tra i feriti si registra la presenza di un bambino di otto anni con lesioni lievi, mentre otto persone versano in gravi condizioni. Anche un paramedico e un autista di ambulanza sono rimasti feriti durante il soccorso. “È stato un doppiocon due missili Iskander-M, volto a colpire anche i ...

