FOTO Marcianise - dopo il restauro inaugurata la Fontana dei Delfini | di nuovo possibile l’antico rito della ‘bevuta’

Pietro Tartaglione, chi è il marito di Rosa Perrotta: “Abbiamo avuto una forte crisi salvata dai figli” - Pietro Tartaglione, chi è il marito di Rosa Perrotta: “Abbiamo avuto una forte crisi salvata dai figli” - Pietro Tartaglione è un imprenditore, avvocato e personaggio televisivo italiano conosciuto per Uomini e Donne ...

DRAMMA A MARCIANISE. Morto Angelo, operatore ecologico in pensione che aveva tentato il suicidio - DRAMMA A marcianise. Morto Angelo, operatore ecologico in pensione che aveva tentato il suicidio - L’ex operatore ecologico del Comune di marcianise, oggi in pensione, è morto in ospedale. Era stato ricoverato ieri dopo che aveva tentato il suicidio nella sua abitazione nella zona di Airola di ...

Ragazzo aggredito e accoltellato fuori scuola: tre arresti - Ragazzo aggredito e accoltellato fuori scuola: tre arresti - La vittima 16enne era stata aggredita e colpita dal branco per una sorta di rappresaglia, in quanto poco prima aveva difeso un amico nel corso di un'accesa discussione su una ragazza ...