Emilia Perez - a Cannes si è visto il capolavoro dell' anno

Se la delusione più cocente a oltre un terzo di svolgimento del concorso è arrivata dall’ultimo vincitore della Mostra di Venezia, Yorgos Lanthimos, la sorpresa più piacevolmente spiazzante è invece giunta dal francese Jacques Audiard , “migrato” in ...

Il film: Emilia Pérez , 2024. Regia: Jacques Audiard . Cast: Karla Sofía Gascón, Zoe Saldana, Selena Gomez, Édgar Ramírez. genere : Musical, Drammatico. Durata: 130 minuti. Dove l’abbiamo visto: al Festival di Cannes, in lingua originale. Trama: La ...

Emilia Perez: le prime reazioni della critica al Festival di Cannes 2024 - emilia perez: le prime reazioni della critica al Festival di Cannes 2024 - Ecco le prime reazioni della critica al Festival di Cannes per il film del regista francese Jacques Audiard dal titolo emilia perez. Si tratta di un melò cromatico sospeso tra musical e dramma in cui ...

Audiard fa centro, ma anche Jia Zang-ke e Carax - Audiard fa centro, ma anche Jia Zang-ke e Carax - Perché si possono presentare film che durano anche 40’ ed entusiasmano, alla faccia delle consuete 2 ore, come minimo. emilia PÉREZ di Jacques Audiard (Concorso) – La sorpresa che non ti aspetti. Si ...