Mancano ormai meno di due settimane al via dei Campionati Mondiali 2024 di Judo , in programma alla Mubadala Arena di Abu Dhabi da domenica 19 a venerdì 24 maggio. Si preannuncia una rassegna iridata speciale, perché rappresenta anche l’ultimo ...

Judo: Mondiali; oro Giuffrida nei -52 kg donne - judo: Mondiali; oro Giuffrida nei -52 kg donne - 33 anni dopo la vittoria di Emanuela Pierantozzi a Barcellona '91, l'Italia del judo torna a festeggiare una medaglia d'oro ai Mondiali. (ANSA) ...

Judo: Mondiali; -48 kg donne; argento per Assunta Scutto - judo: Mondiali; -48 kg donne; argento per Assunta Scutto - La 22enne Assunta Scutto, napoletana cresciuta nello Star judo Club Maddaloni a Scampia, ha perso per ippon contro la mongola Baasankhuu Bavuudorj la finale della categoria -48 kg donne dei Mondiali ...

Judo, oro mondiale per Odette Giuffrida dopo 33 anni - judo, oro mondiale per Odette Giuffrida dopo 33 anni - Dopo 33 anni, l’Italia conquista nuovamente un oro mondiale nel judo grazie a Odette Giuffrida, nuova campionessa del mondo dei 52 kg. La judoka, già due ...