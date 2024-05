Giorgio Caglioni morto in moto a 23 anni | L’aveva presa da poco È la decima vittima del 2024

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 19 maggio 2024) Zanica. La foto è stata caricata su Facebook il 21 aprile., 23, abbozza un timido sorriso, ma che è al settimo cielo glielo si legge in volto. Sembra davvero felice nel mostrare la sua nuova creatura: una bellissimaKawasaki Ninja. “da– confida un vicino di casa -.era un bravo ragazzo, esuberante, come tanti alla sua età. Uno che si dava un gran da fare anche nel lavoro”. Come cuoco in un agriturismo a due passi da casa, come pony pizza e poi in una ditta di verniciature a Grassobbio. Sabato pomeriggio, in via Basella a Zanica, dove abitava con la famiglia, amici e conoscenti arrivano alla spicciolata. “Sì, doveva avere preso daquella– conferma un ex ...