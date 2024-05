(Di domenica 19 maggio 2024) Ideldel comando di, con il nucleo sommozzatori, sono intervenuti alle ore 13:30 nel comune diin Via Sant’Andrea a Rovezzano nel tratto del fiumeall’altezza della Caserma "Predieri, per il recupero di unin acqua L'articolo proviene daPost.

nasce a Firenze , nel Quartiere 3 nasce un luogo di benessere aggregazione per le atlete della Pallacanestro Femminile Firenze per giovani atlete . Si chiama Casa PFF ed è un'oasi sicura per il pre e il post allenamento delle ragazze della ...

Firenze , 19 maggio 2024 – I vigili del fuoco del comando di Firenze , con il nucleo sommozzatori, hanno tratto in salvo un cane finito in Arno che non riusciva a tornare a riva. E’ successo a Rovezzano nel tratto del fiume Arno all’altezza della ...

Firenze: cane rischia di affogare in Arno. Salvato dai vigili del fuoco (video) - firenze: cane rischia di affogare in Arno. Salvato dai vigili del fuoco (video) - firenze – Disavventura a lieto fine per un cane che oggi, domenica 19 maggio 2024, a firenze ha rischiato di anngare dopo essere finito in mezzo delle acque dell’Arno. I Vigili del fuoco del comando ...

Firenze: cane rischia di affogare in Arno. Salvato dai vigili del fuoco - firenze: cane rischia di affogare in Arno. Salvato dai vigili del fuoco - I Vigili del fuoco del comando di firenze, con il nucleo sommozzatori, sono intervenuti alle ore 13:30 nel comune di firenze in Via Sant’Andrea a Rovezzano nel tratto del fiume Arno all’altezza della ...

Cane rischia di annegare in Arno, salvato dai vigili del fuoco fiorentini - cane rischia di annegare in Arno, salvato dai vigili del fuoco fiorentini - sono intervenuti alle ore 13.30 a firenze in via Sant’Andrea a Rovezzano, nel tratto del fiume Arno all’altezza della Caserma "Predieri, per il recupero di un cane in acqua. I sommozzatori hanno ...