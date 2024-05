La nebbia nella zona dello schianto dell' elicottero del presidente dell' Iran - Raisi | video

(Di domenica 19 maggio 2024) Ecco l'area dove è avvenuto l'incidente all'che trasportava iliano,, il ministro degli Esteri di Teheran ed altri politici di alto livello. Come si vede laè coperta da una fitta coltre diche fin da subito ha reso complesse le operazioni di soccorso. 20 squadre di pronto intervento sono state inviatealla ricerca'impatto.

