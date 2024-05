Raisi - incidente in elicottero per il presidente iraniano | Sua vita a rischi - informazioni preoccupanti Media israeliani | Non è sopravvissuto

Iran, incidente per elicottero presidente Raisi. "La sua vita è in pericolo" - Iran, incidente per elicottero presidente raisi. "La sua vita è in pericolo" - Teheran, 19 mag. (Adnkronos) - "Atterraggio difficile" in Iran per l'elicottero a bordo del quale si trovava il presidente Ebrahim raisi. Secondo quanto riferito dalla tv di Stato, raisi era in volo n ...

Raisi, il religioso senza carisma che ha scalato i vertici della teocrazia iraniana - raisi, il religioso senza carisma che ha scalato i vertici della teocrazia iraniana - Nella nebbia delle montagne gli iraniani attendono di conoscere la sorte di due figure apicali della teocrazia al potere: il presidente Ebrahim raisi e il ministro degli Esteri Hossein Amir ...

La visita di Raisi ad Aliyev qualche ora prima dell'incidente in elicottero - La visita di raisi ad Aliyev qualche ora prima dell'incidente in elicottero - Le immagini dell’incontro tra il presidente dell’Azerbaigian, Ilham Aliyev, e il presidente iraniano, Ebrahim raisi. I due leader si sono incontrati oggi, domenica 19 maggio. Poche ore dopo, mentre ...