Formazioni ufficiali Atletico Madrid-Osasuna - Liga 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 19 maggio 2024) Ledi, match valevole per la trentasettesima giornata di. Già certi della qualificazione alla prossima Champions League, i colchoneros non hanno più nulla da chiedere al campionato ma vanno comunque a caccia dei tre punti davanti ai propri tifosi. Non presenta particolari insidie la sfida contro ungià salvo ma troppo distante dalla zona Europa. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici. LE: Oblak; Azpilicueta, Savic, Gabriel, Hermoso, Samuel Lino; Koke, Llorente, De Paul; Correa, Griezmann.: Herrera; Areso, Catena, ...