Giro d’Italia 2024 - Tadej Pogacar il nuovo Cannibale | avversari impotenti e distacchi verso i 10 minuti

(Di domenica 19 maggio 2024)non lascia nulla agli. Nessuna gestione: la maglia rosa vince splendidamente anche a Mottolino nella tappa regina di questoe continua a rifilarebiblici a tutta la concorrenza.che non possono minimamente competere con la forza del fuoriclasse sloveno.che oggi ha inflitto 2’50” ai suoi primi “rivali”, ossia Geraint Thomas e Daniel Martinez. Il tutto con una facilità irrisoria: l’attacco sul Passo di Foscagno a 14 km dall’arrivo e poi andando a saltare corridori su corridori lungo la sua strada a doppia velocità, ultimo un grande scalatore come Nairo Quintana, sorpassato in un batter d’occhio. Un corridore che ricorda da vicino quello che era il ...

L’ex ciclista Alessandro Ballan in esclusiva ai nostri microfoni: “Pogacar il grande favorito, ma il Giro è una corsa molto dura e tutto può succedere”. Manca sempre meno alla partenza del Giro d’Italia . La corsa prenderà il via domani, sabato 4 ...

La condizione sembra ottima, un paio di segnali li ha già lanciati: Filippo Ganna finalmente si può mettere in proprio al Giro d’Italia 2024 , dopo aver lavorato tanto per il proprio capitano Geraint Thomas, l’azzurro della Ineos Grenadiers sarà il ...

Giro d’Italia 2024, pagelle quindicesima tappa: Pogacar marziano, Quintana redivivo - giro d’Italia 2024, pagelle quindicesima tappa: Pogacar marziano, Quintana redivivo - Pogacar, voto 10: il dominatore del giro d’Italia si conferma tale nella tappa più difficile della Corsa Rosa. Non si risparmia nel finale, nonostante i tre minuti rifilati a Thomas e Martinez, e va a ...

Pogacar vince la 15^ tappa con arrivo in salita a Livigno - Pogacar vince la 15^ tappa con arrivo in salita a Livigno - LIVIGNO (SONDRIO) - L'ennesimo assolo, uno schiaffo a tutti i propri avversari. Tadej Pogacar stravince nella quindicesima tappa del giro d'Italia 2024, la Manerba del Garda-Livigno di 222 chilometri.

Verstappen: «Ho fatto il dito medio a un tifoso che mi insultava lungo i box, il giro dopo mi ha applaudito» - Verstappen: «Ho fatto il dito medio a un tifoso che mi insultava lungo i box, il giro dopo mi ha applaudito» - C'è qualcosa che non sappiamo Non lo so. Voglio dire, è bello. Penso che in tutti gli sport, dare un po' di filo da torcere agli avversari sia sempre divertente e faccia parte dello sport». I tifosi, ...