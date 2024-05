Udinese-Empoli - Cannavaro | Pareggio importante Felice per il carattere dei ragazzi

(Di domenica 19 maggio 2024) “Abbiamo conquistato unin una gara dura. Abbiamo avuto le nostre occasioni per vincere e non ci siamo riusciti, ma va bene così. Sonoper ilmostrato dai”. Lo ha detto il tecnico dell’, Fabio, ai microfoni di Dazn, dopo ilcasalingo conquistato all’ultimo minuto contro l’. “Io sapevo dall’inizio che con non sarebbe stato facile vincere contro di loro – ha poi continuato il tecnico -. Abbiamo tenuto dietro l’in classifica e per noi è un vantaggio. Adesso contano poco i tecnicismi perché col Frosinone dovremo essere concentrati. In questo genere di gare quello che conta di più è la testa e noi dovremo farci trovare pronti”, le parole di ...

Nell'ultima gara casalinga della stagione la Fiorentina ha pareggiato 2-2 contro il Napoli. La squadra viola, non avendo ottenuto la vittoria, ha fallito il primo match point europeo, ma ...

Queste le parole riprese da Tuttojuve.com: Questo è un pareggio diverso "È un pareggio importante, perchè ci consente di rimanere in vantaggio negli scontri diretti e ci mancano 3 punti alla ...